Глава района в Карелии поддержала выступивших против разведения форели

Жители Хийтольского поселения протестуют против создания рыбоводного участка на озере Хийтоланъярви. С ними согласилась глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова.

Она 28 марта опубликовала соответствующее видеообращение и пообещала лично принять участие в заседании комиссии минсельхоза Карелии по формированию границ рыбоводных участков.

- Безусловно я, как житель района, поддерживаю местное население и считаю, что данный водоем, являющийся источником питьевой воды, не может использоваться для выращивания аквакультуры,

- заявила Жесткова.

Вопрос о создании рыбоводного участка на озере Хийтоланъярви будут решать 10 апреля. Глава районной администрации сказала, что изложит позицию местных жителей. // фото: freepik.com