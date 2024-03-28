Центр занятости в Кеми отсудил у безработного 200 тысяч рублей

Жителю Кеми через центр занятости населения выделили 200 тысяч рублей на открытие своего дела. Субсидию ему выделили как безработному – в качестве одной из мер поддержки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Однако обязательным условием получения денег является отчетность и подтверждение целевого использования средств.

Хотя при подаче заявки безработный представил свой проект и защитил бизнес-план, после получения средств он не отчитался. Поэтому центр занятости подал в суд иск и потребовал деньги вернуть.

Иск удовлетворили, получателя субсидии обязали возвратить ее. Правда, решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать. // фото: pixabay.com