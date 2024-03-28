28 марта 2024, 17:58
Природный газ пришел в село Видлица, подключили первый дом
Больше 400 домовладений карельского села получили возможность газификации
В село Видлица Олонецкого района пришел природный газ. Первыми на него свой дом перевела семья Алексея и Ольги Бересневич, сообщили в правительстве Карелии.
Ранее дом отапливали печкой, потом электрокотел, и вот очередь дошла до газа.
На данный момент жильцы более чем 200 домов в Видлице могут подключиться к голубому топливу. Еще столько же такую возможность получат совсем скоро.
Чтобы газифицировать 414 домовладений, в селе построили газопровод протяженностью 26 километров.
В текущем году газифицировать планируют Ильинский и еще часть территории Олонца. Кроме того, газ придет также в Салми и Кирккоеки. // фото: правительство Карелии