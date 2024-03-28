Жители Кварцитного отвергли идею начать стройку в любимом месте отдыха

28 марта в посёлке Кварцитный прошли публичные слушания по поводу строительства дороги и причала в излюбленном месте отдыха местных жителей Заячьей Губе Онежского озера.

С таким предложение м обратилось руководство АО «Прионежская горная компания». В клуб собралось очень много граждан - около 100 человек. Люди говорили, что это редкость. Граждане были категорически против строительства причала в этом месте, так как для вепсов - это святое место.

При этом люди не против самого предприятия. Граждане предложили рассмотреть вопрос о строительстве причала в другом месте.

Против застройки традиционного места отдыха высказалась и глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина. За строительство причала высказался только один человек. Все остальные были против. // фото: Антонина Кябелева/ «Петрозаводск говорит»