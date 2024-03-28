Стало известно, какие парки лидируют в голосовании на благоустройство

Общественные территории, которые благоустроят в следующем году, выбирают петрозаводчане. Голосование по проекту «Комфортная городская среда» продолжается, напомнила мэр Петрозаводска.

По словам Инны Колыхматовой, пока что в лидерах - Терманский сквер, а также парки Беличий Остров и Лесной Ключ.

Мэр призвала всех принять участие в голосовании, которое продлится до 30 апреля.

- Дорогие петрозаводчане, каждый из нас может повлиять на то, каким будет любимый город,

- отметила она.

Всего в списке 15 объектов. Выбрать свой можно здесь, но надо быть зарегистрированным на Госуслугах. // фото: 10.gorodsreda.ru