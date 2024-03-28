Паромную переправу в Панозере обещают достроить до конца этого лета

Продолжается строительство паромной переправы через реку Кемь в Панозере. Часть работ уже сделана, их продолжат «при наступлении благоприятных условий», сообщили в минтрансе Карелии.

На данный момент корпус парома уже готов, ранее собрали надстройки и фундаменты, леерные ограждения, трапы, фальшборт.

Все комплектующие системы, кабели, электрослесарная продукция закуплены. Специалисты изготовили мачту и пассажирские скамейки.

На следующем этапе паром окрасят, проведут электромонтажные работы, установят основное оборудование. Завершить все работы планируют до окончания этого лета.

Благодаря парому жители села Панозеро получат транспортное сообщение с большой землей даже в теплое время года, ведь часть домов расположена на острове. // фото: минтранс Карелии