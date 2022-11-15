«РКС-Петрозаводск» запустили программу по трудоустройству студентов

В ноябре в группе компаний «РКС-Петрозаводск» стартовала программа трудоустройства студентов технических специальностей. На работу по вакансиям «слесарь» приглашают «хорошистов» и «отличников», которые оканчивают обучение или же перешли на предпоследний курс. При этом не важно, из какого учебного заведения обратился в компанию соискатель – среднего профессионального или высшего образования.

Первыми участниками программы стали учащиеся Петрозаводского техникума городского хозяйства. В течение трех месяцев ребята будут проходить адаптационный период и работать в составе бригад под руководством наставников.

Для трудоустройства студенты, как и все сотрудники АО «РКС-Петрозаводск», прошли медицинскую комиссию, а затем были оформлены на вакантные должности по Трудовому кодексу РФ с соблюдением норм законодательства.

Распространились на рабочую молодежь и все положения коллективного договора, в том числе оказание материальной помощи на получение первого высшего или средне-специального образования, что актуально для студентов, учащихся платно. Также компания поддержит сотрудника в дорогостоящем лечении, перед свадьбой или к рождению ребенка. Выделит средства для погашения ипотечного платежа раз в год или на разовый платеж за съем жилья.

Помимо этого, через 6 месяцев после начала работы начинающие слесари могут улучшить свой производственный разряд в Центре оценки квалификации компании, повысив таким образом и уровень своей заработной платы. Особо отличившиеся специалисты после успешно сданного экзамена могут претендовать на место в кадровый резерв Общества.

Поддержал в трудоустройстве своих студентов и техникум городского хозяйства. Так, заведующая отделением учебного учреждения Наталья Романова подчеркнула:

Сегодня далеко не каждый студент во время обучения может рассчитывать на подработку или трудоустройство по своей специальности. Данная программа позволит заинтересовать молодых специалистов, удержать их на предприятии и мотивировать на хорошую работу. Для рабочей молодежи учебное заведение сформировало индивидуальный график, который позволяет посещать занятия и работать на предприятии. При этом, учебные часы распределены так, что ребята проходят весь план обучения. Надеемся, наши студенты станут частью большой команды профессионалов «РКС».

О том, насколько удобна для студентов программа совмещения трудоустройства и обучения, подчеркнул Владимир Шарупич, директор по управлению персоналом:

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» всегда открыта для студентов. Ранее на наших предприятиях начинающие специалисты могли пройти платную и бесплатную производственную практику. С этого года у них появилась возможность официально совмещать работу с процессом обучения. «РКС-Петрозаводск» гарантирует молодым сотрудникам стабильную выплату заработной платы и соблюдение всех трудовых гарантий и положений коллективного договора. На начальном этапе ученик-слесарь при полной выработке рабочего времени будет получать «на руки» от 26100 рублей в месяц.

Уточнить перечень свободных вакансий и узнать подобности трудоустройства для работающих студентов можно по телефонам 8 (981) 400-64-29, 8 (8142) 71-00-44 и электронной почте m.melentjeva@rks.karelia.ru

На правах рекламы ИНН 1001291146, АО «ПКС-Водоканал»