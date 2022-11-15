В санатории «Белые ключи» стартовала предновогодняя акция

Начать новый год с заботы о здоровье в руках надежных специалистов – отличное решение для себя и своих близких! Впереди - время подготовки и поиска подарков к самому долгожданному празднику в году – волшебному Новому году!

Путевка в санаторий «Белые ключи» на январь и февраль 2023 года – отличный вариант подарка, который , без сомнения, порадует кого-то из ваших близких. А приобрести ее сейчас можно со скидкой 20%!

Санаторий «Белые ключи» - современный многопрофильный курорт.

Уже 37 лет санаторий заботится о здоровье людей из разных уголков России и ближнего Зарубежья. В лечении используются природные факторы: Габозерская лечебная грязь, озон, шунгит, соль, фитоминеральный комплекс «Тонус+» в сочетании с эффективными аппаратными методиками. Санаторий предлагает санаторные путевки, в которые обычно включены 5-7 процедур ежедневно. Как правило, это - бассейн, водные процедуры (лечебные ванны или души), варианты электро-или магнитолечения, классический ручной массаж, грязелечение, озокеритолечение или обертывание, лечебная физкультура, комнаты релаксации (ароматерапия или шунгитовая палата), ингаляции, фиточаи. Специалистами санатория разработаны и с успехом применяются специализированные программы лечения: «Здоровая спина и суставы», «Здоровое сердце и сосуды», «Легкое дыхание» (после ковид-19). «Антистресс», «Золотой возраст75+».



За последние годы в лечебнице обновлена медицинская база: работает соляная пещера, бесконтактная гидромассажная ванна «Акварелакс», аппарат для общего магнитного воздействия «Магнитотурботрон». Большой популярностью у отдыхающих пользуется ударно-волновая терапия, которая практически не имеет противопоказаний и очень эффективна при лечении заболеваний спины и суставов, а также пяточных шпор. Пантовые ванны обладают широким спектром воздействия на весь организм, оздоравливая и омолаживая его. Пантовые ванны обладают мощным общеукрепляющим, обезболивающим и противовоспалительным действием, способствуют снятию нервное напряжение, улучшают иммунитет. Основную программу лечения можно дополнить этими процедурами по согласованию с врачом. Есть и другие процедуры, которые предлагает санаторий.

Преимущества лечения в санатории «Белые ключи»:

- Всегда индивидуальный и внимательный подход при назначении программы лечения

- Путевки «Все включено» - покупая путевку, клиенты санатория получают курс грамотно подобранных процедур, сбалансированное питание по системе «Заказное меню», проживание в комфортных и уютных номерах, замечательную досуговую программу.

- Уникальные природные факторы

- Система лояльности для постоянных клиентов – приезжая в санаторий, гости уже при первом посещении получают дисконтную карту и могут сразу ею воспользоваться, получить скидку 10% на дополнительные медицинские процедуры. Со второго и последующего посещения – на путевки.

- Для отдыхающих работает бесплатный тренажерный зал, бильярд, можно взять напрокат палки для скандинавской ходьбы, позаниматься на уличных тренажерах. Йогатерапия по очень доступной цене доставит массу удовольствия и пользы уставшему организму.

Акция «Раннее бронирование на январь и февраль 2023 года» стартовала 14 ноября и продолжится до 14 декабря 2022 года. В этот период можно забронировать санаторные путевки со скидкой 20%. Скидка распространяется на путевки с началом заезда с 09 января по 28 февраля 2023 года. Минимальная продолжительность путевки – от 6 дней. Предоплата 100% до 14 декабря 2022 года.

Воспользоваться выгодным предложением можно только месяц! Заявки принимаются по тел. 8(8142) 52-86-86

или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д.30

Условия акции на сайте: www.whitesprings.ru

//Фото: Диджитал-агентство "Ультрафиолет"

На правах рекламы. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. АО «Санаторий «Белые ключи», ИНН 1001024750