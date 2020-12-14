«РКС-Петрозаводск» продолжают модернизацию на водоочистных сооружениях

На водоочистных сооружениях Петрозаводска продолжается модернизация: новый частотный преобразователь был установлен на насосной станции второго подъема.

«Что это значит для петрозаводчан? Давайте разберемся. Насосная станция второго подъема подает очищенную воду по трубам большого диаметра в город, т.е. в дома потребителей по сетям, расположенных под землей. Вода подается насосами, которые работают с помощью электрической энергии. Объем подающейся воды регулируется несколько раз в день: например, утром, когда город просыпается, жители Петрозаводска расходуют воды больше, чем днем в будний день. Вечером, когда мы приходим с работы, воды снова необходимо больше, а ночью – намного меньше. Для того чтобы регулировать насосный агрегат (т.е. частоту его вращения с помощью тока), как раз и нужен частотный преобразователь. Он позволяет плавно регулировать и держать постоянным давление при изменении разбора воды потребителями»

- прокомментировали специалисты АО «ПКС - Водоканал».

Работа насосной станции зависит от электричества, и если напряжение на станции падает, то может отключиться насос – тогда произойдет гидроудар (огромный поток воды, который подается в город по трубам, направится обратно на станцию второго подъема). Такое случалось раньше из-за посадки напряжения на электрической сети, которая питает второй подъем. Из-за гидроудара происходит повреждение на водопроводных сетях. Устранение одного повреждения на трубах огромного диаметра обходилось АО «ПКС - Водоканал» в 120-150 тысяч рублей. В среднем в месяц происходят одна - две таких посадки напряжения.

Новый частотный преобразователь марки «Сименс» надежен за счет использования новейших технологий при его производстве, и, что самое главное, выдерживает до 40% снижения уровня напряжения в сети. Значит, в случае неполадок на электрических сетях (эти неполадки потребители обычно ощущают как мигание лампочек в квартире) частотный преобразователь не прекратит свою работу, и вода продолжит поступать в город. Также у нового преобразователя частоты предусмотрен байпас силовых ячеек: если одна из них выходит из строя, преобразователь подключает к работе запасные ячейки.

Есть и еще один плюс у нового преобразователя: в нем находится встроенный трансформатор, который выделяет тепло. Объем выделяемого тепла составляет 45 кВт. Сотрудники «РКС-Петрозаводск» продумали систему отопления самой насосной станции с помощью отвода тепла от трансформатора через фильтры и воздуходувы, благодаря этому станция второго подъема больше не нуждается в дополнительных обогревателях.

Мастера и сотрудники АО «ПКС - Водоканал», обслуживающие оборудование, принимали участие в монтаже преобразователя, а также прошли специальное обучение по его эксплуатации – регулировать и контролировать работу сложного оборудования можно удаленно, с помощью специального пульта управления преобразователя частоты.

Теперь насосные агрегаты станции второго подъема под надежной защитой, и перепады электроснабжения им не страшны.