В районах Карелии и в Костомукше отключат электричество

Половине районов республики в ближайшие дни ожидаются довольно продолжительные отключения электричества, сообщает Прионежская сетевая компания.

Энергетики уверяют, что основная масса ремонтных работ в зоне ответственности АО «ПСК» уже выполнена, и в настоящий момент, они заканчивают производство неотложных ремонтов на объектах.

АО «ПСК» приносит извинения за временные неудобства.

Отключения электроэнергии в период с 14 по 18 декабря возможны в следующих населенных пунктах (по районам).

Калевальский национальный район:

15 декабря с 14.00 до 15.00. Калевала: улица Советская (дома 24, 26, 28).

17 декабря с 10.00 до 14.00. Боровой: улицы Лесная, Строительная, Сосновая.

Кемский муниципальный район:

14, 16, 18 декабря с 10.00 до 16.00. Рабочеостровск: улица Портовая.

15 декабря с 10.00 до 16.00. Кемь: шоссе 1-го Мая (дома 29-31), Дорожный переулок (дома 12-33).

18 декабря с 10.00 до 12.00. Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная, Пионерская, Северная, Молодежная, Новая, Лесная. Здания бани, «Почты России», хлораторной.

18 декабря с 13.30 до 16.00. Рабочеостровск: улицы Строителей, Ручьевая, Заводская (дома 8, 9, 10, 11), Юбилейная (дома 2-6, 28-33) Здания школы, детского дома.

Кондопожский муниципальный район:

14 декабря с 10.00 до 14.00. Кондопога: улицы Приканальная, Ветлечебная.

15 декабря с 10.00 до 14.00. Кондопога: Сандальская набережная.

16 декабря с 10.00 до 15.00. Деревни Святнаволок, Эльмус.

17 декабря с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00. Гирвас (частично), деревня Койкоры.

18 декабря с 10.00 до 12.00. Кондопога: улица Советов.

Костомукшский городской округ:

15 декабря с 13.30 до 17.00. Костомукша: ГСК "Тепличный", КТП-1-6А (Стоянка АБМ), КТП-1-27 (Гаражи), КТП-1-32 (ДРСУ), КТП-1-33 (ИП Яккола), КТП-1-2, КТП-1-3, КТП-1-113 (РТРС), КТП-1-36 (Гаражи КОС-3).

16 декабря с 9.00 до 12.00. Костомукша: Ресторан "Окей", ДК и Т "Дружба", магазин "Цветы", магазин сотовой связи (Ленина 1Б ИП Бухалов В. Ю.), Ленина 1В ("Цветы", Аптека), ТЦ "Славяне", Ленина 1А, павильон "Хлеб".

17 декабря с 10.00 до 12.00. Костомукша: улица Калевалы (дом 9).

Лоухский муниципальный район:

14 декабря с 9.30 до 17.00. Лоухи (частично).

14 декабря с 10.00 до 17.00. Поселки Плотина, Чкаловский.

14 декабря с 11.00 до 16.00. Чупа: улицы Железнодорожная, Шоссейная, Ручьевая.

15 декабря с 10.30 до 12.00. Сосновый: улицы Дорожная, Советская, Северная, Восточная, Набережная.

16 декабря с 1.30 до 15.00. Энгозеро: улицы Школьная, Пионерская, Верхняя, Лесная.

17 декабря с 10.30 до 14.00. Лоухи: улица Юбилейная, переулок Дачный (частично).

Питкярантский муниципальный район:

14 декабря с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Питкяранта: поселок Юляристиоя.

15 декабря с 10.00 до 15.00. Питкяранта: улица Ленина (частично).

Муезерский муниципальный район:

14 декабря с 10.00 до 17.00. Лендеры: улицы Доценко, Набережная (частично), Первомайская (частично), 43-летия Октября (частично).

Прионежский муниципальный район:

14 декабря с 9.00 до 16.00. Пай: улицы Некрасова, Ладвинская, Станционная, Крылова.

14 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.

14 и 15 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя.

16 декабря с 10.00 до 16.00. Ладва: улица Советская (дома 66 – 103), деревня Шуйская Чупа (частично).

16 декабря с 12.00 до 14.00. Чална: улицы Школьная, Светлая.

17 декабря с 10.00 до 16.00. Чална: улицы Комсомольская, Пролетарская (обе частично), контора совхоза «Маяк».

18 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва улицы Комсомольская (частично), Полевая, переулок Северный; деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера».

Сегежский муниципальный район:

15 декабря с 9.30 до 12.00. Лососий Порог: СОТы «Майгуба», «Радуга», «Смородина».

18 декабря с 10.00 до 12.00. Кочкома: улицы Гористая, Центральная.

Сортавальский муниципальный район:

С 14 по 18 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Хелюля: улица Инженерная, Сортавальское шоссе (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

С 14 по 18 декабря с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Заводская.

Фото с сайта regnum.ru