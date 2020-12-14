«РКС-Петрозаводск» продолжает стыдить неплательщиков

На рекламном мониторе, расположенном на стене дома номер 60 по улице Гоголя, теперь можно увидеть адреса должников за коммунальные услуги. АО «ПКС - Водоканал» вынуждено применить такие меры, потому что традиционные меры воздействия остаются без внимания злостных неплательщиков. На мониторе указанны адреса неплательщиков и сумма задолженности, законом такие действия не запрещаются.

«Злостные неплательщики отбирают у петрозаводчан миллионы, которые можно было бы пустить в дело: модернизировать сети, оборудование, закупить новую технику. Может быть, добираясь утром на своей машине до работы и увидев свой адрес на экране монитора, должник задумается: а стоит ли задолженность за коммунальные услуги его репутации и осуждения соседей»

- сообщили сотрудники «РКС-Петрозаводск».

Сотрудники АО «ПКС - Водоканал» начали публикацию списка должников с жителей района Древлянка. В список включены 126 неплательщиков с суммой задолженности от 30 до 250 тысяч рублей. Общая задолженности этих неплательщиков составляет более 10 млн рублей. «РКС-Петрозаводск» взывают к совести должников и просят погасить долги.