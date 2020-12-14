В Петрозаводске ищут директора школы

В Петрозаводске ищут директора образовательного учреждения. Место руководителя свободно в школе №25. О поисках нового директора сообщили в мэрии.

Заявки на конкурс от претендентов на кресло руководителя средней школы принимают до 30 декабря в будни с 9 до 13 и с 14 до 17 в кабинете №426 на проспекте Ленина, 2.

Заседание конкурсной комиссии пройдет 12 января в администрации столицы Карелии. Телефон для справок: 71-34-31. (фото vogazeta.ru)