«РКС-Петрозаводск» ищет имя для чат-бота

В ноябре «Комплексный расчетный центр» подключил Telegram и Viber к боту. Он позволяет абонентам передавать показания приборов учета и в режиме онлайн уточнять вопросы по оказанию жилищно-коммунальных услуг. Ответ на запрос программа даст за несколько минут.

Обратите внимание, что с 1 января 2023 года показания приборов учета по телефону 8 (911) 410-25-57 (Viber и WhatsApp) и электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru приниматься не будут.

QR-код для подключения к боту размещен на платежной квитанции ООО «КРЦ». Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо отсканировать код и перейти по ссылке.

Чат-бот есть, а имени у него нет. И компания предлагает читателям придумать название для бота вместе. Оно может быть даже вымышленное, но должно отражать суть работы организации. Отправляйте ваши варианты в сообщения сообщества «РКС-Петрозаводск» в социальной сети ВКонтакте.

Автор лучшей идеи получит подарок – сувенирную продукцию группы компаний. Свои предложения можно присылать до следующей пятницы, 9 декабря.

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