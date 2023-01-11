Резкое потепление придет сегодня в Карелию

Сегодня, 11 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха -2,-4°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, днем по юго-западу переходящий в мокрый снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -4, +1°С, местами до -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-6, пасмурно, снег.

В Сегеже -1-5, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com