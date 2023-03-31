Ревнивый житель Карелии вломился в квартиру соперника и покалечил его

Мужчина в Сортавале приревновал свою сожительницу к знакомому и сильно избил его. Теперь 37-летнего агрессора будут судить, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в январе – ревнивец узнал, что его подруга находится в квартире у чужого мужчины. Он проник внутрь и напал на соперника, трижды ударив его в голову кулаком. Здоровью потерпевшего был причинен опасный для жизни тяжкий вред.

Драчуна привлекли к уголовной ответственности за это и за незаконное проникновение в жилище. Дело уже направили в суд. // фото: СУ СКР по региону