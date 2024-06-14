Ревизоры усмотрели в пыли на дороге угрозу для водителей и пешеходов

Специалисты госкомитета по жилищному надзору проверили дорогу «Лахденпохья-Сикопохья» в Лахденпохском районе на участке от месторождения горной породы «Яккима-2» до трассы А-121 «Сортавала».

Были зафиксированы нарушения. В частности, на асфальте, обочине и разделительной полосе, откосах, полосе отвода находилось песок из отсевов дробления. Автомобили, которые проезжали по этой дороге, оставляли после себя

клубы пыли.

Эксперты заключили, что ездить по участку дороги с ограниченной видимостью может быть опасно для водителей и пешеходов.

Госкомитет обратился в Управтодор для устранения нарушений. // фото VK-паблик «Госкомитет Карелии по жилищному надзору»