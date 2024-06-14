14 июня 2024, 16:41
Ревизоры усмотрели в пыли на дороге угрозу для водителей и пешеходов
Участок дороги в Лахденпохском районе оказался покрыт пыльны материалом, из-за чего видимость ухудшается
Специалисты госкомитета по жилищному надзору проверили дорогу «Лахденпохья-Сикопохья» в Лахденпохском районе на участке от месторождения горной породы «Яккима-2» до трассы А-121 «Сортавала».
Были зафиксированы нарушения. В частности, на асфальте, обочине и разделительной полосе, откосах, полосе отвода находилось песок из отсевов дробления. Автомобили, которые проезжали по этой дороге, оставляли после себя
клубы пыли.
Эксперты заключили, что ездить по участку дороги с ограниченной видимостью может быть опасно для водителей и пешеходов.
Госкомитет обратился в Управтодор для устранения нарушений. // фото VK-паблик «Госкомитет Карелии по жилищному надзору»