Ресторан «Вкусно - и точка» открылся в центре Петрозаводска

Заменивший американский «МакДоналдс» ресторан «Вкусно - и точка» сегодня заработал на проспекте Ленина в столице Карелии.

Ресторан фастфуда открылся в 10:00 на месте бывшего McDonald's. Желающих оценить картофель фри, бургеры, пирожки и мороженое в новом ресторане набралось немного – около двух десятков человек. Как передает корреспондент «Петрозаводск говорит», в основном на открытие нового фастфуда пришли подростки.

Ассортимент блюд заметно сократился, при этом цены немного выросли. Работают в основном тот же штат, что и в ушедшем «Макдоналдсе». (фото «Петрозаводск говорит», Георгий Чентемиров)