23 марта 2022, 20:18
Рената Литвинова с Земфирой улетела из России и отменила гастроли
Звезды покинули страну и в ближайшее время не собираются возвращаться
На днях Рената Литвинова покинула страну и улетела во Францию. По данным «СтарХит», она вместе с подругой – певицей Земфирой – находится в своей парижской квартире.
Двухуровневым жильем актриса и режиссер обзавелась несколько лет назад. Запланированные в Петербурге гастроли Литвинова отменила. Ее спектакль «Звезда вашего периода» должны были показать в Северной столице 312 марта и 1 апреля.
Однако вместо него зрителям покажут «Сирано де Бержерака» Егора Перегудова.
По некоторым данным, Литвинова находится в Бельгии. Сама она отъезд не комментирует. Но, судя по общению с поклонниками в Telegram-канале, в ближайшее время возвращаться в страну не планирует. // Фото: renatalitvinova/ Telegram.