Рената Литвинова с Земфирой улетела из России и отменила гастроли

На днях Рената Литвинова покинула страну и улетела во Францию. По данным «СтарХит», она вместе с подругой – певицей Земфирой – находится в своей парижской квартире.

Двухуровневым жильем актриса и режиссер обзавелась несколько лет назад. Запланированные в Петербурге гастроли Литвинова отменила. Ее спектакль «Звезда вашего периода» должны были показать в Северной столице 312 марта и 1 апреля.

Однако вместо него зрителям покажут «Сирано де Бержерака» Егора Перегудова.

По некоторым данным, Литвинова находится в Бельгии. Сама она отъезд не комментирует. Но, судя по общению с поклонниками в Telegram-канале, в ближайшее время возвращаться в страну не планирует. // Фото: renatalitvinova/ Telegram.