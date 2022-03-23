23 марта 2022, 18:56
Ставку по программе льготной ипотеки повысят до 12 процентов
Параметры ипотечной программы в России изменятся с 1 апреля
Правительство России увеличит ставку по программе льготной ипотеки с 7 до 12 процентов. Решение кабмина уже поддержал Владимир Путин, пишут «Известия».
Российский президент согласился с необходимостью поднять предельный размер льготных кредитов на квартиры в новостройках.
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что повышением ставки можно поддержать отрасль и избежать снижения уровня выдачи ипотеки. Решение вступит в силу с 1 апреля.
Владимир Путин отметил, что даже в таком случае ставка будет почти в два раза ниже рыночной. // Фото: skorchanov/ pixabay.com