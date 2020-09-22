Ремонт тротуаров продолжается в Петрозаводске

В карельской столице продолжают восстанавливать тротуары. В минувшие выходные дорожники асфальтировали улицу Свердлова, сообщили в мэрии.

Сейчас подрядчик ООО «Кондопожское ДРСУ» ремонтирует набережную Гюллинга. На тротуарах на улицах Кирова, Дзержинского, Гоголя, Антикайнена и на проспекте Невского готовят основание под устройство верхнего слоя покрытия.

Также рабочие продолжают устранять повреждения асфальта в Первомайском районе. Всего подрядчик ремонтирует 15 дорог и 15 тротуаров.

Фото: пресс-служба администрации города