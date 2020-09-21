Ремонт Петрозаводска к 100-летию Карелии запечатлен в «Яндекс.Картах»

«Яндекс» обновил панорамы Петрозаводска. Панорамомобиль – автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше – проехал по улицам города в июле. Во время поездки он сделал почти 60 тысяч фотографий, из которых получилось около 15 тысяч панорам – они уже доступны на «Яндекс.Картах». В общей сложности новые панорамы охватывают 345 километров улиц и дорог Петрозаводска, сообщает пресс-служба интернет портала.

«Многие места сняты более детально, чем раньше. Съемочная группа подробно сфотографировала Онежскую набережную. Все снимки сделаны в высоком разрешении. Любое изображение можно приблизить, чтобы изучить подробности, например, рассмотреть памятник «Рождение Петрозаводска»,

– говорится в сообщении.

Добавим, что в июле 2020 года Петрозаводск готовился к 100-летию Карелии. Поэтому все масштабные стройки – покраска фасадов, благоустройство скверов, набережной и лестничных спусков, а также ремонт дорог «увековечены» теперь в «Яндекс.Картах».