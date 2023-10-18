Ремонт дорог продолжается в разных районах Петрозаводска

В разных районах Петрозаводска продолжается ремонт дорог. О ходе проведения работ сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, на днях завершен ремонт улицы Сорокской. На улице Еремеева снят старый асфальт, укладку нового начнут в пятницу, если позволят погодные условия. На улице Радищева ремонтируют тротуар.

Асфальтирование улицы Советской запланировано на выходные. На улицах Черняховского, Северной и Пархоменко вблизи школ №48 и 11 уже укладывают верхний слой покрытия.

В мэрии отметили, что ремонт дорог в городе идет с опережением графика. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas