Стало известно, когда ученики смогут сесть за парты школы в Пиндушах

Капремонт в школе медвежьегорского поселка Пиндуши затянулся. В ходе работ вскрылись дополнительные нюансы.

Рабочие отремонтировали фасад и кровлю. На стадии завершения – монтаж полов, окон, центрального и запасных выходов, системы теплоснабжения. Общий объем готовности объекта.

Ученики смогут вернуться за парты во второй четверти. Пока же они учатся на базе учебного корпуса начальной школы. По информации региональногго министерства образования, строители планируют завершить все работы до конца года. // фото freepik.com/ gpointstudio