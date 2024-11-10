Ректора вуза в Петербурге арестовали за помощь нелегальной миграции

Ректора петербургского реставрационно-строительного университета Александра Борзова арестовали по подозрению в причастности к нелегальной миграции более ста студентов из арабских стран. Об этом стало известно 10 ноября, сообщают «Известия».

По информации источника, Борзов входил в организованную группу, которая занималась изготовлением поддельных документов с ложными данными. С помощью этих бумаг иностранные граждане получали разрешение на проживание в России на срок до трех лет.

Кроме того, участники группы оформляли фиктивные приглашения на учебу в университете, который студенты фактически не посещали. Борзов арестован до 5 января 2025 года. Против него и еще одного предполагаемого соучастника возбуждено уголовное дело. // фото: pixabay.com