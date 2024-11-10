Ранее работавший с Киркоровым пресс-секретарь Shaman умер в Москве

Антон Коробков-Землянский, пресс-секретарь артиста Shaman и руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы, скончался на 41-м году жизни. О его смерти стало известно от источника ТАСС.

— К сожалению, это правда. Он умер. Это случилось поздно вечером вчера,

— сообщил представитель окружения артиста.

Екатерина Успенская, пресс-секретарь Филиппа Киркорова, также подтвердила информацию.

— Трудно говорить — мы только недавно виделись. Буквально минуту назад сообщила об этом Филиппу Киркорову,

— сказала она.

Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, а с 2007 года жил в Москве. Он работал на Первом канале, с 2015 по 2017 годы был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года возглавлял пресс-службу заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного как Shaman. // фото: freepik.com