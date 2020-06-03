Реконструкцию вокзала в Петрозаводске планируют завершить к осени

Работы по модернизации железнодорожного вокзала в Петрозаводске должны завершиться в третьем квартале текущего года, сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Как пишет издание, ссылаясь на министра, «завершен ремонт основных помещений вокзала, в том числе залов ожиданий, билетно-багажного центра, кассовых залов и санитарных комнат, обновлены инженерные системы, установлен лифт для маломобильных групп населения. Также закончена реконструкция первой платформы и завершается реставрация ротонды здания, идет облицовка нового металлического каркаса шпиля.

Кроме того, в рамках отдельного проекта идет реконструкция пешеходного моста над железнодорожными путями, надвижные металлоконструкции для него доставлены на объект 1 июня».

Напомним, реконструкция железнодорожного вокзала Петрозаводска включена в перечень мероприятий в рамках работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.