Реконструкция автодороги Петрозаводск-Суоярви началась до схода снега

Подрядчик ведет работы по реконструкции участка атротрассы Петрозаводск-Суоярви с 25 по 33 км. В эти дни дорожники укладывают водопропускные трубы. В районе станции Падозеро заменяют торф дренирующим грунтом в объеме 8000 куб.м, сообщает пресс-служба министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

В полосе отвода дорожники вырубают деревья и кустарники в месте установки новой трубы. Уже уложены три спиральновитые металлические трубы общей протяженностью 61,8 п. м. В связи с работами рядом будет организован временный объезд.

В ведомстве отметили, что конкурсные и подготовительные процедуры были проведены заранее, что позволило уже сейчас начать ремонт, не дожидаясь схода снега. Реконструкцию 8-километрового участка подрядчик должен закончитт через 20 месяцев – до 30 ноября 2023 года. Фото: road.gov.karelia.ru.