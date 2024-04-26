Регоператор удвоит мощность линии сортировки отходов в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков подвел итоги пилотного года программы внедрения желтых контейнеров для вторсырья. Это стало одной из тем в отчете руководителя региона перед депутатами парламента.

Стартовая партия контейнеров была закуплена Правительством Карелии в рамках президентского нацпроекта «Экология». Весной 2023 года Карельский экологический оператор открыл первую в республике сортировочную линию «Первый шаг».

На сегодняшний день в республике стоят 1 133 емкости для сбора вторсырья. По словам Главы республики, этим летом желтые контейнеры появятся в Питкярантском округе, Лахденпохском, Сортавальском и Кондопожском районах.

За год жители Карелии собрали более 2,6 тысячи тонн пластика, макулатуры, стекла, тетрапака и металла. Лидирующую позицию по собираемости и отгрузке занимает картон, на втором месте – стекло, замыкает тройку лидеров ПЭТ.

Процент выборки вторсырья варьируется от 65% до 50%. Как отмечает регоператор, это хороший показатель в среднем по стране. В скором времени Карельский экологический оператор планирует модернизировать линию сортировки отходов, удвоив ее мощность. Это позволит начать сортировку смешанных отходов и уменьшит количество мусора, отправляемого на свалку.

Также ведется активная подготовительная работа по строительству современных комплексов по переработке отходов в Прионежском районе (КПО «Юг») и Сегежском округе (КПО «Север»).

Они смогут обеспечить глубокую сортировку всего потока отходов и компостирование органической фракции. Это приближает Карелию к главной цели – минимальное захоронение и максимальная переработка отходов,

– заявил Артур Парфенчиков.

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//Фото: пресс-служба Правительства Республики Карелия