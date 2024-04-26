26 апреля 2024, 10:04
Общество

Регоператор удвоит мощность линии сортировки отходов в Петрозаводске

По словам Артура Парфенчикова, всего за год жители республики собрали более 2,6 тысячи тонн сырья, которое затем отправилось на сортировку

Глава Карелии Артур Парфенчиков подвел итоги пилотного года программы внедрения желтых контейнеров для вторсырья. Это стало одной из тем в отчете руководителя региона перед депутатами парламента.

Стартовая партия контейнеров была закуплена Правительством Карелии в рамках президентского нацпроекта «Экология». Весной 2023 года Карельский экологический оператор открыл первую в республике сортировочную линию «Первый шаг».

На сегодняшний день в республике стоят 1 133 емкости для сбора вторсырья. По словам Главы республики, этим летом желтые контейнеры появятся в Питкярантском округе, Лахденпохском, Сортавальском и Кондопожском районах.

За год жители Карелии собрали более 2,6 тысячи тонн пластика, макулатуры, стекла, тетрапака и металла. Лидирующую позицию по собираемости и отгрузке занимает картон, на втором месте – стекло, замыкает тройку лидеров ПЭТ.

Процент выборки вторсырья варьируется от 65% до 50%. Как отмечает регоператор, это хороший показатель в среднем по стране. В скором времени Карельский экологический оператор планирует модернизировать линию сортировки отходов, удвоив ее мощность. Это позволит начать сортировку смешанных отходов и уменьшит количество мусора, отправляемого на свалку.

Также ведется активная подготовительная работа по строительству современных комплексов по переработке отходов в Прионежском районе (КПО «Юг») и Сегежском округе (КПО «Север»).

Они смогут обеспечить глубокую сортировку всего потока отходов и компостирование органической фракции. Это приближает Карелию к главной цели – минимальное захоронение и максимальная переработка отходов,

– заявил Артур Парфенчиков.

Узнать больше о планах республики в сфере экологии и не только можно по ссылке.

//Фото: пресс-служба Правительства Республики Карелия

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сортировка отходов
Карельский экологический оператор
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