Регионам добавят почти 1,5 миллиарда рублей для многодетных семей

Регионы получат из федеральной казны порядка полутора миллиардов рублей дополнительно для ежемесячных выплат на детей. Деньги выделит российское правительство, сообщил 22 июля на заседании кабмина премьер Михаил Мишустин, слова которого цитирует ТАСС.

Речь идет о пособиях, которые государство каждый месяц платит семьям при рождении третьего и всех последующих детей. Пока малышам не исполнится год, родители получают сумму, равную прожиточному минимуму.

В каждом регионе этот показатель свой. В частности, в Карелии на 2021 год его установили в размере 14467 рублей. Соответственно, такое пособие и должны выдавать многодетным семьям.

Всего в 2021 году на подобные выплаты из бюджета РФ предусмотрено без малого 58 миллиардов рублей. Получать их будут родители более чем полумиллиона детей. // Фото: magiyatut