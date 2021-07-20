В хлебопекарне Эссойлы поменяли старую печь на современную

Мимо маленького хлебозавода в Эссойле невозможно пройти, не заметить его: воздух вокруг буквально пропитан дразнящим запахом хлеба. Всю ночь на производстве кипит работа, чтобы в начале дня в магазинах появились с пылу с жару хлеб, батоны, сайки и другая продукция. Местным покупателям знаком их особенный вкус, к которому они привыкли с детства.

С 1960 года хлеб в Эссойле выпекали в печи, которую топили дровами. За все это время огонь в ней погас лишь однажды, когда делали восстановительный ремонт. И вот теперь она потушена.

Заведующая пекарней Светлана Николаевна Никитина с гордостью показывает огромную каменку, которая «кормила» местное население.

— Печь топили огромными поленьями, — рассказывает Светлана Николаевна. - За поддерживанием нужной температуры следил кочегар. А пекари раскладывали тесто в формы и расставляли в «люльки», которые равномерно вращались в жерле печи. Громоздкий механизм приводили в движение при помощи электричества, а иногда и вручную. Труд хлебопекаря всегда был физически очень тяжелым: жар, ночные смены на ногах — ни присесть, ни прилечь.

Вначале 2021 года министерство экономики Карелии оказало материальную помощь небольшому эссойльскому хлебозаводу. Предприятию удалось закупить ротационную хлебопекарную печь и расстоечный шкаф, что позволило сделать технологический рывок в производстве хлебобулочных изделий. Современное оборудование с автоматическим управлением температуры, потока воздуха и парообразования максимально облегчило труд пекарей и при этом сэкономило затраты при выпуске продукции. Как уверен председатель Совета Эссойльского сельпо Дмитрий Михайлов, такое дорогостоящее оборудование используется далеко не на каждой хлебопекарне.

Рано утром лотки со свежеиспеченным хлебом на машине развозятся в магазины Эссойлы, Сямозера, Сяпси, Вешкелицы. Время сейчас непростое: рынок диктует предпринимателям свои жесткие правила, но местный производитель изо всех сил продолжает держать марку. И это у него получается: селяне по-прежнему предпочитают свои «родные» хлебобулочные изделия.

— Секрет прост, — говорит Дмитрий Владимирович. – Мы стараемся сохранить рецепт выпечки хлеба, который не изменялся уже на протяжении шести десятилетий. За качество своей продукции мы отвечаем собственной репутацией, а поэтому при производстве натурального хлеба мы в муку не добавляем ингредиенты, которые искусственно повышают вкус продукции.

Ольга Ивановна Якушева около тридцати пяти лет работает на хлебозаводе. Сколько буханок и булок она испекла, даже не посчитать. Кто-кто, а она все нюансы пекарского мастерства знает.

— Рецепт приготовления хлеба несложен, — говорит Ольга Ивановна. – Но для того чтобы он был вкусным, в него, кроме муки, дрожжей и воды, нужно вложить еще и душу. И за эту работу обязательно надо браться с хорошим настроением. Так что не только проверенные временем рецепты, но и профессионализм, любовь к своей работе делают эссойльский хлеб особенным.

На снимке: Ольга Ивановна Якушева.