Рыбу из Карелии будут экспортировать в Европу

Рыбоперерабатывающие заводы, которые в минувшем году построили в Карелии, готовы поставлять свою продукцию в Европу. Экспорт они собираются начать уже в 2021-м году, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о заводах по переработке рыбы группы «Баренц» и компании «Рыботорговая сеть».

Предприятия планируют приступить к промыслу уже в июле. Они закупили большое рыболовное судно, получили квоты на вылов пикши и трески в Баренцевом море.

Большую часть продукции заводы станут отправлять на зарубежные рынки, на экспорт пойдут охлажденные и мороженные стейки и филе пикши, трески, тушки путассу.

Компании сейчас получают сертифицированный еврономер, это позволит вести поставки в Европу. Первую партию рыбы заводы начнут обрабатывать в августе. // Фото: BBC