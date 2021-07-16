Двадцать объектов ФЦП развития Карелии хотят сдать к концу года

В Карелии до конца 2021 года обещают сдать 14 объектов Федеральной целевой программы развития. Об этом сообщил министр строительства региона Виктор Россыпнов на заседании республиканского правительства.

По словам министра, сейчас в работе находится 21 объект, запланированный в рамках ФЦП. Сдача девяти из них запланирована на ближайшие месяцы – до сентября. Это автовокзал в Пряже, приемное отделение БСМП, газопроводы в Туксе, Мегреге и Коткозеро, детский сад в Ильинском, котельная в Спасской губе и ангиографическое отделение в Республиканской больнице им. Баранова.

Еще пять объектов планируют сдать позже. Речь идет о промплощадке в Петрозаводске, канализационно-очистных сооружениях в Чупе, Пудожском автовокзале, газопроовод в Видлице и Рыпушкалице, прокладке водопровода и канализации в Пряже.

На конец года запланировано завершить реконструкцию автовокзала в Петрозаводске, реконструкцию библиотеки в Сегеже, строительство детских садов в Ляскеля и на улице Репникова в Петрозаводске, а также строительство газопровода в Питкяранте.