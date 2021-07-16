16 июля 2021, 11:29
Экономика

Промышленный парк в Петрозаводске начнут строить в следующем году

Общая стоимость объекта составит более миллиарда рублей, 187 миллионов выделили в текущем году

Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов на заседании правительства Карелии 16 июля рассказал о судьбе Промышленного парка в Петрозаводске. Общая стоимость объекта – 1 млрд 320 млн рублей, в 2021 году ассигнования составили 187 миллионов.

По словам Родионова, в прошлом году был заключен контракт на проектирование и строительство. Сейчас проект подходит к государственной экспертизе, пройти ее планируют в ноябре.

В промпарке создадут три производственных цеха, куда местные предприниматели будут иметь льготный доступ: цех по производству строительных материалов, изготовление материалов из древесины и «чистый» сборочный цех.

«Мы контролируем этот объект. Совещания с подрядчиком показывают, что каких-то рисков по этому объекту нет, в следующем году приступим к активной фазе строительства», – сказал вице-премьер. // Фото: пресс-служба правительства Карелии

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