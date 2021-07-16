Промышленный парк в Петрозаводске начнут строить в следующем году

Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов на заседании правительства Карелии 16 июля рассказал о судьбе Промышленного парка в Петрозаводске. Общая стоимость объекта – 1 млрд 320 млн рублей, в 2021 году ассигнования составили 187 миллионов.

По словам Родионова, в прошлом году был заключен контракт на проектирование и строительство. Сейчас проект подходит к государственной экспертизе, пройти ее планируют в ноябре.

В промпарке создадут три производственных цеха, куда местные предприниматели будут иметь льготный доступ: цех по производству строительных материалов, изготовление материалов из древесины и «чистый» сборочный цех.