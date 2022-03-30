Референдум о присоединении к России могут провести в Южной Осетии

Спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев заявил о том, что жители республики выскажут свою мнение о вхождении в состав России на референдуме. Провести его собираются в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тадтаева.

«Народ Республики Южная Осетия выскажет свое мнение о вхождении в состав России на референдуме, который будет проведен в ближайшее время. У нас все основания вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет. Главное сегодня - провести референдум и войти в состав РФ»,

- цитирует политика издание.

Информация о примерных сроках проведения референдума появилась в нескольких «телеграм-канал». В частности, о том, что референдум состоится после президентских выборов, запланированных на 10 апреля, написали Baza и РИА Новости.

Ранее за проведение референдума выступил президент республики Анатолий Бибилов.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008. (фото ru.wikipedia.org)