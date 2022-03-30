Палаточные лагеря включили в программу детского кешбэка

Россияне смогут получить кешбэк за путевки в детские палаточные лагеря. Программа детского туристического кешбэка (прим.ред. возврат наличных денег) стартует в четверг, 31 марта. В нее включили и палаточные лагеря, сообщает РИА Новости.

По данным вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, в реестре насчитывается около 250 палаточных лагерей. Он отметил, что организаторам такой формы отдыха необходимо принять исчерпывающие меры безопасности.

В рамках программы детского кешбэка родители могут купить путевку в лагерь с 1 мая по 30 сентября и в течение пяти дней получить кешбэк в размере 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. (фото pixabay.com, Brahmsee)