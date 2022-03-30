Акция «Мы работаем» стартовала в соцсетях России

В социальных сетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий в рамках акции «Мы работаем». Суть информационной волны, инициатором которой выступило правительство Краснодарского края, показать, что предприятия региона работают, несмотря на введенные против России санкции.

– Главная идея акции «Мы работаем» – это рассказать жителям Кубани, что краевые предприятия не останавливают производство. Для этого сегодня на федеральном и краевом уровне действуют различные меры поддержки», – цитирует «Газета.Ру» главу края Вениамина Кондратьева.

Предприятия республики Карелия в ближайшее время также планируют подключится в акции «Мы работаем», так как они не останавливают производство и не сокращают сотрудников.

«В республике 86 крупных системообразующих предприятий. Все они сейчас работают. Ни одно не приостановило деятельность, несмотря на расторжение экспортных контрактов»,

– рассказал в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем.РФ» руководитель Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев.

Добавим, что правительство республики Карелия приняло рад региональных мер поддержки для бизнеса, которые должны помочь развиваться предприятиям в нынешней ситуации. (фото Pixabay License)