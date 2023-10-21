Редкий кустарник, из которого в старину варили пиво, нашли в Карелии

Восковицу болотную обнаружили специалисты в трех местах республики. Этот редкий кустарник занесен в Красную книгу, сообщили в минприроды Карелии.

Восковница болотная растет на болотах и сырых берегах озер, это двудомное растение с пряным ароматом. В старину в Германии из него варили грюйт, а в Норвегии – эль.

Растение обладает лекарственными свойствами, его также использовали как антисептическое и тонизирующее средство.

Популяцию восковницы болотной обнаружили в окрестностях деревни Колатсельга по берегам озера Тулмозеро и реки Тулемайоки. В северном Приладожье нигде больше не фиксировали этот вид повторно. // фото: WalterBieck/ pixabay.com