Карельские полицейские жестко задержали рецидивиста

Карельские полицейские задержали очередного дистанционного мошенника. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по РК.

По данным источника, 35-летний мужчина обманул жителей Карелии, Удмуртии, Башкирии, Архангельской и Ленинградской областей. Всего ему инкриминируется 15 эпизодов дистанционного хищения денег.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в Петрозаводске. Известно, что треть своей жизни он провел за решеткой. // Фото: Telegram-канал «Полиция Карелии»