07 апреля 2025, 09:43
Россия

Ребенок выпил средство против тараканов и попал в реанимацию

В Ленобласти врачи спасают жизнь двухлетнего малыша
Фото: freepik.com

В Ленинградской области двухлетний ребенок попал в реанимацию после того, как выпил средство против тараканов. Об этом сообщает 47news.

По информации источника, инцидент случился в Киришах днем 6 апреля. Малыша привезли в больницу в тяжелом состоянии. У него было диагностировано острое отравление.

Обстоятельства случившегося с ребенком устанавливаются. Предварительно, он выпил средство для борьбы с тараканами.

Обсудить
Метки: 
Ленинградская область
ребенок
отравление
реанимация
больница