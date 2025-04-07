07 апреля 2025, 09:43
Ребенок выпил средство против тараканов и попал в реанимацию
В Ленобласти врачи спасают жизнь двухлетнего малыша
Фото: freepik.com
В Ленинградской области двухлетний ребенок попал в реанимацию после того, как выпил средство против тараканов. Об этом сообщает 47news.
По информации источника, инцидент случился в Киришах днем 6 апреля. Малыша привезли в больницу в тяжелом состоянии. У него было диагностировано острое отравление.
Обстоятельства случившегося с ребенком устанавливаются. Предварительно, он выпил средство для борьбы с тараканами.