Ладожское озеро почти полностью освободилось ото льда

Менее 10% Ладожского озера покрыто льдом. Крупное озеро практически полностью освободилось, оставшийся лед интенсивно разрушается.

Как сообщается в официальных источниках, полностью очистилась ото льда Волховская губа. Свирская губа вскрылась в районе устья реки Свирь и вдоль западного побережья.

В бухте Петрокрепость неподвижный лед еще остался на отдельных участках вдоль восточного берега. На льду трещины, полынья, вода на льду, также есть плавучий лед. В Волховской губе чисто, но местами встречается редкий лед. Неподвижный лед еще сохраняется узкой полосой вдоль восточного берега и в северных шхерах. Также еще сохраняется плавучий лед и редкий лед. На остальной части Ладоги – чисто. Специалисты предупреждают о дрейфе льда.

Судя по имеющимся данным, Онежское озеро еще не освободилось ото льда, его толщина около 30 см, лед потемнел, наблюдается ледостав.