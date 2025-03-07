Ребенок выпал из рук отца и угодил в реанимацию

В Ленинградской области двухлетний ребенок оказался в реанимации после общения с отцом. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, инцидент произошел в Тихвине вечером 6 марта. В местную больницу доставили малыша с травмами. Его мать рассказала, что оставила ребенка с отцом, а тот не удержал сына, в результате чего мальчик упал на пол.

У пострадавшего были диагностированы перелом одной из костей и травмы головы. Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Его здоровьем занимаются медики.

Врачи сообщили о случившемся в полицию. Обстоятельства травмирования малыша выясняют компетентные органы.