07 марта 2025, 14:02
Ребенок выпал из рук отца и угодил в реанимацию
В Ленинградской области врачи спасают двухлетнего мальчика
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Ленинградской области двухлетний ребенок оказался в реанимации после общения с отцом. Об этом сообщает 47news.
По данным источника, инцидент произошел в Тихвине вечером 6 марта. В местную больницу доставили малыша с травмами. Его мать рассказала, что оставила ребенка с отцом, а тот не удержал сына, в результате чего мальчик упал на пол.
У пострадавшего были диагностированы перелом одной из костей и травмы головы. Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Его здоровьем занимаются медики.
Врачи сообщили о случившемся в полицию. Обстоятельства травмирования малыша выясняют компетентные органы.