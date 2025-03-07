Землетрясение произошло недалеко от Туапсе

В Краснодарском крае произошло землетрясение. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы вблизи поселка Новомихайловский, расположенного недалеко от Туапсе. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 3,9 балла по шкале Рихтера, интенсивность - 2,5-3 балла.

Отмечается, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения региона функционируют в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало, заявили в МЧС.