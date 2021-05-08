Ребенок разодрал ногу на сломанной горке в Петрозаводске

В карельской столице на площадке возле торгового центра «Столица» ребенок получил травму из-за неисправного игрового комплекса. Об этом в паблике «Подслушано в Петрозаводске» сообщила жительница карельской столицы.

– Дорогие мамочки! Будьте бдительны, когда гуляете с детьми на детской площадке у «Столицы». Сегодня сын на большой горке провалился, дощечка сломана. Как итог, рваная рана с ушибом над коленом. Увезли на скорой с папой, – говорится в сообщении.

Женщина опубликовала снимок сломанного участка игрового комплекса, а также фото рваной раны, которую получил ребенок.