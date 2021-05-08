В Петербурге мужчина ударил ножом школьницу и объявил себя больным

Сотрудники МВД задержали мужчину, который напал с ножом на школьницу на Большом проспекте Санкт-Петербурга. Злоумышленником оказался 46-летний местный житель, сообщают «Невские новости».

Полицейские задержали мужчину по месту жительства, в одном из домов на 11-й линии Васильевского острова. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему показалось, будто школьница хотела у него что-то отобрать. Со слов нападавшего, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас эту информацию проверяют правоохранительные органы.

Школьница после оказания медицинской помощи была направлена на амбулаторное лечение. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». // Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу