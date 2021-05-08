Прокуратура обратила внимание на незаконную форелевую свалку в Карелии

Прокуратура республики взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщениям о свалке биологических отходов на территории Калевальского района. Как говорится на сайте надзорного органа, такую проверку сейчас ведет МВД.

7 мая в паблике «Экологическая справедливость» опубликовали пост, в котором рассказали о несанкционированной свалке мертвой форели в двух километрах от поселка Кепа.

– На местности чётко видно, что машина с прицепом подъехала со стороны пос. Кепа, ткнула прицеп в обочину и "утилизировала" отходы. Откуда, из какого именно форелевого хозяйства, ехала машина и куда? – задается вопросом автор поста.

– В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Калевальскому району по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются лица, причастные к возникновению свалки, а также причиненный окружающей среде ущерб, – сообщает прокуратура. Саму свалку, по данным надзорного органа, ликвидировали силами сотрудников Калевальского центрального лесничества.