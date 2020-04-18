Ребенок пропал в Карелии

Полиция Костомукши разыскивает пропавшего Сергея Душина, 2007 года рождения. Ребенок - житель Олонца, но пропал он именно в Костомукше, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полиция обращает внимание на то, что мальчик может попытаться выехать в другой район Карелии. Возможно, он идет по трассе и просит водителей подвезти его.

Приметы: рост около 160 см, синяя шапка, темно-синяя парка с капюшоном, на капюшоне мех, внутри подклад оранжевого цвета, зауженные светлые брюки цвета хаки.

Всех, кто что-либо знает о судьбе 12-летнего мальчика, полиция просит звонить по номеру: +79814060046, а также в дежурную часть ОМВД России по городу Костомукша 8 (81459) 5-25-02.