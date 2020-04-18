18 апреля 2020, 14:27
Происшествия

Спасатели помогли полиции поймать преступника в Карелии

Сотрудники КРПСС вскрыли дверь квартиры, в которой прятался подозреваемый

Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы оказали помощь полиции в поимке злодея. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации госкомитета, в один из дней этой недели двое спасателей при помощи специальных инструментов вскрыли дверь квартиры, в которой прятался подозреваемый в совершении преступления. Предполагаемый злодей был задержан.

На всю операцию у сотрудников КРПСС ушло чуть менее полутора часов.

 

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сортавала
КРПСС
Полиция
вскрытие двери
новости Карелии