Молодой мужчина пропал на Онежском озере

15 апреля сотрудники Петрозаводского и Медвежьегорского отрядов Карельской республиканской поисково-спасательной службы в течение 12 часов искали мужчину 1988 года рождения, пропавшего на Онежском озере. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

С помощью водолазного оборудования шестеро спасателей обследовали береговую линию и дно озера в Пудожском районе.

Поиски, однако, результата не дали. Житель поселка Пяльма найден не был.