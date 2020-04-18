18 апреля 2020, 14:15
Происшествия

Молодой мужчина пропал на Онежском озере

Спасатели не смогли найти 32-летнего рыбака, исчезнувшего в Пудожском районе

15 апреля сотрудники Петрозаводского и Медвежьегорского отрядов Карельской республиканской поисково-спасательной службы в течение 12 часов искали мужчину 1988 года рождения, пропавшего на Онежском озере. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

С помощью водолазного оборудования шестеро спасателей обследовали береговую линию и дно озера в Пудожском районе.

Поиски, однако, результата не дали. Житель поселка Пяльма найден не был.

 

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Метки: 
КРПСС
Онежское озеро
Пяльма
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