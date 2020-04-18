Мошенники украли остатки пенсии у жительницы Карелии

В полицию обратилась 74-летняя жительница Карелии. Женщина рассказала, что ее обманул неизвестный. Пенсионерка лишилась своих денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщине позвонил некий мужчина и сообщил, что ее деньги хотят похитить. Злоумышленник предложил пенсионерке сходить к банкомату и снять средства. Женщина объяснила, что ей тяжело ходить, тогда мошенник сменил тактику. Он попросил пенсионерку продиктовать ему реквизиты карты и данные смс-сообщений. После этого со счета женщины пропали остатки пенсии - более 10 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз просят жителей республики не доверять звонкам незнакомцев. Парольную информацию передавать никому нельзя. При подозрительном звонке стоит сразу же вешать трубку.