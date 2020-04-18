Петрозаводчанин лишился денег, пополняя счет телефона

Вчера утром в полицию Петрозаводска обратился горожанин. Мужчина сообщил, что в отношении него было совершено мошенничество. Горожанин рассказал, что хотел пополнить счет мобильного телефона, но пользоваться приложением боялся из-за мошенников. Поэтому решил поискать, как это сделать в Интернете, пишет пресс-служба МВД по РК.

Мужчина ввел в поисковую строку название оператора и слово «оплатить». Ссылок было много, и он выбрал первую попавшуюся. Кликнув на нее, потерпевший ввел все требуемые реквизиты карты и номер телефона. Ему пришло смс-сообщение. Банк прописал код подтверждения и назначение платежа: перевод 10 000 рублей на счет в другом банке. В то же время мужчина хотел зачислить только 100 рублей на номер своего телефона. Потерпевший не обратил внимание на это и ввел код. 10 000 рублей были переведены на неизвестный ему счет. С этим петрозаводчанин и пришел в дежурную часть.

Стражи порядка напоминают - для выполнения операций оплаты стоит использовать только проверенные способы.